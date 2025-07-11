Дизель меняет курс

Сезонные ремонты НПЗ и оживление спроса внутри страны привели к снижению экспорта российского дизтоплива в июне. Поскольку колебания ежемесячных объемов довольно высоки, эксперты не видят в снижении серьезной проблемы и долгосрочного тренда и ожидают, что максимум к осени, когда заводы выйдут из ремонтов, ситуация нормализуется. Вместе с тем Турция, которая остается одним из ключевых направлений экспорта нефтепродуктов из РФ, сократила поставки на 24% под давлением со стороны Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По итогам июня морской экспорт дизельного топлива из РФ снизился по сравнению с маем на 14%, до 3,4 млн тонн, говорится в отчете Центра ценовых индексов (ЦЦИ). При этом год к году отгрузки выросли на 21%. ЦЦИ называет причиной снижения поставок сезонные ремонты на российских НПЗ и усиление контроля за соблюдением санкций в Турции. В результате усиления проверок в Турции поставки дизеля из РФ сократились на 24%, а экспортеры начали перенаправлять поставки в другие страны — Марокко, куда было отправлено 116 тыс. тонн, и Сингапур с объемом 94 тыс. тонн. Эти страны увеличили закупки российского дизеля в июне на 16% и 100% соответственно.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян говорит, что с января 2024 года месячная динамика морского экспорта из РФ колебалась от снижения на 16% до увеличения на 38%. Поэтому, считает он, снижение поставок на 14% в июне можно считать заметным, но не существенным. По его словам, в июне плановые ремонты и обслуживание проводились на Ачинском, Сызранском и Антипинском НПЗ, последний из которых уже вышел из ремонта, а также на НПЗ ТАИФ и «Киришинефтеоргсинтезе», которые, по данным участников рынка, возобновят работу в июле. По мнению аналитика, с учетом окончания ремонтов НПЗ, стабильности внутренних биржевых цен и отсутствия проблем с обеспечением моторным топливом сельхозпроизводителей в июле—августе ожидается восстановление морского экспорта дизеля. Турция остается одним из основных импортеров российского дизеля и, по оценкам ЦЦИ, рисков снижения поставок нет.

Одновременно со снижением морского уровня экспорта в июне объем железнодорожных поставок дизеля вырос на 10%, до 309 тыс. тонн, следует из данных ЦЦИ. Лидером роста в июне стал Таджикистан, увеличив импорт из РФ на 52% к предыдущему месяцу, до 50 тыс. тонн. Такой рост в ЦЦИ связывают с оживлением строительного сектора и ростом спроса в республике. Согласно прогнозу ЦЦИ, по итогам 2025 года поставки дизтоплива в Таджикистан из РФ могут вырасти до 494 тыс. тонн. В Казахстан в условиях ремонта Павлодарского НПЗ поставки дизтоплива в июне выросли на 17%, до 54 тыс. тонн. По оценкам ЦЦИ, после завершения ремонта в середине июля месячный экспорт моторного топлива из РФ в Казахстан может снизиться до 30 тыс. тонн.

Кроме того, по данным ЦЦИ, после модернизации возобновил работу мурманский порт Витино — ключевой канал для экспорта российского арктического дизеля, который не подпадает под санкционные ограничения ЕС и США. Основной сорт перевалки — дизель, произведенный на Киришском НПЗ, который направляют в сторону Чукотки, но, отмечают в ЦЦИ, потенциал порта может использоваться и шире, учитывая его санкционную нейтральность.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что снижение экспорта дизеля из РФ в первую очередь отразилось на внутреннем рынке. По его словам, потребители ощутили увеличение объемов: ускорились отгрузки, выросли запасы топлива, что привело к снижению оптовых цен. Он добавляет, что текущие оптовые цены на дизель находятся на комфортном уровне: котировки ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В ЦИИ отмечают, что биржевые цены на дизель в конце июня — начале июля начали умеренно расти, прибавив за неделю 368 руб., до 56,4 тыс. руб. за тонну. Вместе с тем растет и маржинальность продаж дизтоплива на АЗС — с 5,8 руб. в конце марта до 7,5 руб. в конце июня. Заметным стало и резкое увеличение выплат по топливному демпферу. По оценкам ЦЦИ, удельный размер демпфера по дизтопливу в июне вырос к маю на 151%, а общая сумма налоговых компенсаций по бензину и дизелю нефтекомпаниям за месяц составит около 58 млрд руб.

По оценке эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, снижение экспорта в июле—августе продолжится, но не такими темпами, как в июне. Ситуация, считает он, может нормализоваться ближе к осени, когда завершатся ремонты и спадет спрос. Комментируя усиление контроля в Турции, господин Юшков указывает, что речь, скорее всего, идет об усилении давления со стороны ЕС. Брюссель, по мнению эксперта, пытается ограничить реэкспорт российских нефтепродуктов через третьи страны и Турция может временно сократить закупки. Однако в перспективе схема поставок может быть восстановлена, добавляет Игорь Юшков.

Ольга Семеновых