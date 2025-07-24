Фильм «выстрелит» названием

В России представят фильм «Случайный выстрел», на съемках которого Алек Болдуин случайно застрелили оператора. Название передал правообладатель, сообщили в «Кинопоиске». В оригинале картина называется Rust — дословно переводится как «ржавчина». Именно так ленту называли российские СМИ при освещении трагедии 2021 года. Тогда актер выстрелил на съемках из реквизитного оружия. В нем вместо холостых оказались боевые патроны. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ross D. Franklin / AP Фото: Ross D. Franklin / AP

По мнению генерального директора рекламного агентства Paradigma Ильи Ноткина, новое название — попытка маркетологов сместить акцент с трагедии на сам фильм: «Название хлесткое, бойкое, даже если мы не знаем всей истории, оно вполне типично для вестерна.

А уж если вокруг этого есть целая мифологема, которая сложилась при трагических обстоятельствах, это имеет свой потенциал. Есть такая фраза: любой пиар хорош, главное, чтобы было много реакции. Это не вполне верно, все очень зависит от поставленных целей. Но когда речь идет о кино, то, безусловно, это добавляет перца, делает рекламу. Данный ход точно будут обсуждать. Плюс медиа разгоняют эту тему.

История, которая легла в основу, наверное, затмила само кино. О трагическом событии читали все, и мало кто помнит, о чем снимали фильм. Понятно, что никто не будет менять название для каких-то популярных, брендовых франшиз, но для таких соло-фильмов это не редкость».

Виновной в убийстве оператора Галины Хатчинс признали падчерицу голливудского тренера по стрельбе Телла Рида. Она допустила, что в пистолете оказались настоящие патроны. В апреле 2024 года суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы — максимальному сроку по законам Нью-Мексико. В мае 2025-го стало известно, что ее освободили условно-досрочно.

Алек Болдуин также находился под следствием, его прекратили в июле 2024 года. По словам актера, после инцидента у него развилось психическое расстройство. Название «Случайный выстрел» на фоне и без того драматичной истории может только ухудшить позиционирование фильма, считает менеджер по внешним коммуникациям агентства «Алиди Продвижение» Валерия Сливка: «С точки зрения этики название "Случайный выстрел" все-таки неуместно, потому что оно эксплуатирует трагедию и портит репутацию кинодистрибутора.

Некоторые зрители даже могут объявить бойкот фильму. Все может свестись к тому, что люди будут скорее комментировать название в онлайн-среде, нежели обсуждать действительно сам смысл фильма и его качество. Лучше было бы поиграть с метафорами либо оставить оригинальное название "Ржавчина", почему нет? Достаточно многозначное слово, которое действительно может восприниматься как какая-то ржавчина в отношениях. Действие происходит на старом ранчо, и это как некий символ запустения, каких-то старых конфликтов.

А в итоге — ошибка, хайп и игра на костях реальных людей, к сожалению».

Премьерный показ «Ржавчины» состоялся в ноябре 2024 года на фестивале в Польше. Мать оператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок, на мероприятие не пришла. По ее словам, Алек Болдуин так и не принес извинений за случившееся.

С коммерческой точки зрения картина провалилась. За первые выходные в прокате она собрала $25 тыс. при показе в 115 кинотеатрах, пишет The Hollywood Reporter. Рейтинг картины составил меньше 5,5 из 10, согласно оценке IMDb.

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Валерия Калинина