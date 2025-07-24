Немецкий оборонный стартап разрабатывает тараканов-киборгов

Германия пересматривает формат взаимодействия с оборонными стартапами. Среди разрабатываемых идей — биороботы, созданные на основе живых тараканов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: SWARM Biotactics / Handout / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: SWARM Biotactics / Handout / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Проектом занимается компания Swarm Biotactics. Киборгами предполагается управлять с помощью электрических стимулов, их оснастят системами нейронной стимуляции, датчиками и защищенными коммуникационными модулями. Робонасекомых хотят использовать в целях разведки, надев на них «миниатюрные рюкзаки» с камерами. «Их можно контролировать по отдельности или работать c целыми стаями»,— подчеркнул гендиректор компании Стефан Вильгельм.

Глава Центра киберинноваций Бундесвера Свен Вайценеггер сообщил, что ежедневно получает в соцсеть LinkedIn 20-30 идей разработок оборонных технологий. Это часть новой стратегии Минобороны Германии по интеграции стартапов в систему военного госфинансирования. Согласно источникам Reuters, правительство канцлера Фридриха Мерца видит в стартап-технологиях и искусственном интеллекте ключ к будущему своей оборонной промышленности.

К 2029 году Германия планирует утроить свой ежегодный оборонный бюджет, доведя его примерно до €162 млрд. По данным источников Reuters, значительная часть этих денег будет расходоваться «на переосмысление сути войны».