На агропредприятиях «Продимекса» началась уборочная кампания

Агропредприятия «Продимекс Агро», входящего в ГК «Продимекс», приступили к уборке урожая 4 июля. Первыми жатву зерновых начали филиалы в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском и Воробьёвском районах Воронежской области, Алексеевском и Ровеньском районах Белгородской области.)))

Фото: ГК «Продимекс»

Как сообщили в компании, по состоянию на вторую декаду июля озимая пшеница убрана на площади около 10% от плановых площадей, средняя урожайность — 4,68 т/га. Параллельно с озимой пшеницей хозяйства приступили к уборке ярового ячменя. Уже убрано около 25% от плана при средней урожайности 3,51 т/га.

Уборочные работы идут по намеченному графику, все предприятия обеспечены необходимым количеством комбайнов. С учетом определенного дефицита мощностей для размещения готовой продукции и хорошего прогноза урожайности компанией принято решение продолжить в текущем сезоне практику закладки зерна в специальные рукава для хранения.

Семеноводческие предприятия проводят мониторинг влажности семенного материала и по достижении необходимых показателей приступят к его обмолоту. Полученный объем семян планируется разместить на складах предприятий, а основной объем — на Таловском семенном заводе.

Хозяйства получают удобрения под культуры урожая 2026 года. Завершился вывоз дефеката с территории сахарных заводов к местам его хранения и внесения. Проводятся плановые обследования почв на агрохимические показатели. На орошаемых полях установлены современные датчики, которые в онлайн-режиме передают показания по влажности и температуре почвы, а также определяют процент ее засоленности.

Основные обработки культур завершены, посевы сахарной свеклы обрабатываются фунгицидами, ведется мониторинг наличия вредителей в посевах сои и сахарной свеклы.

Специалисты компании считают, что посевы сахарной свеклы находятся в удовлетворительном состоянии, урожайность ожидается на уровне прошлых лет. Сырьевые службы ведут мониторинг прироста массы корнеплодов, и их отчёты свидетельствуют о положительной динамике.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.