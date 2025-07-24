Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые продукты

Минсельхоз предложил зафиксировать цены на социально значимые товаров при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей. Об этом говорится в протоколе совещания министерства с торговыми сетями, передают «Известия».

Долгосрочные контракты предполагают договор между производителем и продавцом о поставке товара партиями в течение определенного периода. При этом цена может устанавливаться как при заключении контракта, так и при поставке продукции. Соглашение выгодно обоим сторонам: производителю — стабильностью сбыта товара, продавцу — гарантией его наличия.

В ФАС предложение о фиксации цен поддержали. По мнению службы, это также может снизить влияние сезонного фактора на закупочные цены продуктов питания. Минсельхоз попросил Минпромторг высказать свою позицию по такому предложению.

Точный список продуктов, предлагаемых к внесению в перечень социально значимых, не указан. Предполагается, что в него могут войти мясо, яйца, овощи и фрукты, а также сахар.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 16 июля опубликовал ежемесячный анализ, в котором тоже позитивно оценивал возможность принятия аналогичных мер. По мнению авторов, фиксация цен на продукты первой необходимости на 3–4 месяца поможет сдержать рост цен на эти товары. Аналитики предполагают, что инфляция в июле может составить 2,2-2,3%.