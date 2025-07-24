МИД РФ: Запад переводит мирный процесс между Баку и Ереваном «на свои рельсы»

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страны Запада пытаются перевести мирный процесс между Азербайджаном и Арменией «на свои рельсы». В пример она привела предложения США по транспортному коридору на Южном Кавказе. По ее словам, никаких новых решений американская сторона не предложила.

«На самом деле это может привести к разбалансировке системы безопасности в регионе, подрыву принципа региональной самодостаточности, когда решением актуальных вопросов занимается государства Южного Кавказа и непосредственно граничащие с ними страны»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Комментируя сообщения о возможном участии США в открытии транспортного коридора между Азербайджаном и Арменией, Мария Захарова заявила, что из-за «деструктивного влияния западников» застопорилась работа трехсторонней группы Армении, Азербайджана и России. «Американцы, например, говорят, что у них якобы есть — опять же я их цитирую — "уникальное решение вопроса". На самом деле ничего нового, кроме того, что было сделано в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, предложить они не могут. Соответственно, и здесь лукавство»,— подчеркнула представитель российского МИДа.

В последние недели СМИ сообщали о возможном переходе под управление американской частной компании Зангезурского коридора. Он должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. Такой вариант допускал и армянский премьер-министр Никол Пашинян. При этом согласно договоренностями от 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять Россия.

Лусине Баласян