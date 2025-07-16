Пашинян допустил привлечение частной компании к управлению транспортным коридором с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций с Азербайджаном обсуждается привлечение частной компании. Она привнесет в проект собственные инвестиции. При этом господин Пашинян подчеркнул, что любые договоренности будут учитывать суверенитет и территориальную целостность Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вопрос коммуникаций касается будущего транспортного коридора (Зангезурского), который должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. При этом армянские власти отвергали логику «коридора», поскольку в таком случае часть территории страны окажется под контролем третьей стороны. В связи с этим Ереван предложил альтернативный транспортный проект — «Перекресток мира».

«Мы обсуждаем, например, создание какой-то компании, которая привлечет инвестиции, потому что ''Перекресток мира'' имеет огромный инвестиционный потенциал и интерес, но мы должны сумет консолидировать эти инвестиции»,— сказал Никол Пашинян на пресс-конференции.

Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. При этом «Перекресток мира» предполагает контроль за инфраструктурой только теми странами, через которые она проходит, без участия России. На этой неделе посол США в Турции Том Баррак сообщал, что американская сторона предложила арендовать будущий транспортный коридор в регионе на 100 лет. Источник Middle East Eye говорил, что передать управление коридором частной компании предложила Турция.

Об отношениях Баку и Еревана — в материале «Ъ» «Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень».

Лусине Баласян