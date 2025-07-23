Ереван отрицает договоренность с Баку об открытии «моста Трампа»
Правительство Армении назвало очередным проявлением гибридной войны и пропаганды публикацию о согласовании Баку и Ереваном проекта транспортного коридора с участием Вашингтона. Испанское издание Periodista Digital со ссылкой на источники писало, что стороны согласовали переход Зангезурского коридора под управление частной американской компании.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Указанная статья не соответствует действительности. Позиция Республики Армения по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур четко сформулирована в проекте ''Перекресток мира''. Премьер-министр Никол Пашинян подробно коснулся этого вопроса на пресс-конференции 16 июля»,— говорится в заявлении армянского правительства.
Зангезурский коридор должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. В публикации Periodista Digital утверждалось, что в меморандуме Армении, Азербайджана и США маршрут назвали «мостом Трампа». При этом о возможном участии американской компании в открытии коридора в регионе прежде уже сообщали посол США в Турции Том Баррак и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. Армянские власти позднее отвергли логику «коридора», поскольку в таком случае часть территории страны окажется под контролем третьей стороны. Ереван предлагал транспортный проект («Перекресток мира»), в рамках которого вся инфраструктура будет под контролем стран, через которые она проходит.