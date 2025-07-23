Ереван отрицает договоренность с Баку об открытии «моста Трампа»

Правительство Армении назвало очередным проявлением гибридной войны и пропаганды публикацию о согласовании Баку и Ереваном проекта транспортного коридора с участием Вашингтона. Испанское издание Periodista Digital со ссылкой на источники писало, что стороны согласовали переход Зангезурского коридора под управление частной американской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Указанная статья не соответствует действительности. Позиция Республики Армения по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур четко сформулирована в проекте ''Перекресток мира''. Премьер-министр Никол Пашинян подробно коснулся этого вопроса на пресс-конференции 16 июля»,— говорится в заявлении армянского правительства.

Зангезурский коридор должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. В публикации Periodista Digital утверждалось, что в меморандуме Армении, Азербайджана и США маршрут назвали «мостом Трампа». При этом о возможном участии американской компании в открытии коридора в регионе прежде уже сообщали посол США в Турции Том Баррак и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. Армянские власти позднее отвергли логику «коридора», поскольку в таком случае часть территории страны окажется под контролем третьей стороны. Ереван предлагал транспортный проект («Перекресток мира»), в рамках которого вся инфраструктура будет под контролем стран, через которые она проходит.

Лусине Баласян