Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему всплеск интереса к марокканским авторам оказался недолгим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pioneerworks.org Фото: pioneerworks.org

Мир аукционов произведений искусства крайне непредсказуем. Иногда он следует по пути, который не подчиняется понятию линейной ценовой прогрессии. Этот тип динамики может быть как положительным, так и отрицательным, влияя одновременно как на менее известных, так и на хорошо зарекомендовавших себя художников. Например, посмотрим на недавнюю историю марокканского арт-рынка. Здесь мы видим удивительно негативную эволюцию цен, которая поднимает серьезные вопросы о продвижении и поддержке художников страны через десять лет после прихода — успешного на тот момент — новых художников на мировые аукционы.

Около десяти лет назад Compagnie Marocaine des Oeuvres et Objets d’Art (CMOOA) наслаждалась растущим аукционным оборотом, а французский аукционный дом Piasa даже время от времени проводил специализированные торги марокканских произведений искусства. Было явное стремление протестировать рынок, представив новые марокканские таланты, которые уже были представлены на международном уровне и получали международные награды. Но, несмотря на то, что эта инициатива дала хороший старт, импульс был незначительным и недолгим. Работы таких художников, как Мохсин Харраки, Зейнаб Андалибе, Ханане Эль Фарисси, Хичам Гардаф, Чоурук Грич, Ранда Маруфи, Амина Резки появились в продаже на CMOOA в середине 2010-х. Но, несмотря на первоначальный всплеск энтузиазма, их рынки быстро сошли на нет.

Такую же тенденцию мы можем наблюдать в работах Юнеса Баба-Али. Молодой человек в возрасте 30 с небольшим лет на момент своего дебюта на аукционе, казалось, был обречен на светлое будущее. Лауреат премии Леопольда Седара Сенгора на Дакарской биеннале в 2012 году и премии Богоссяна на конкурсе искусств в Брюсселе в 2014-м, он явно шел по восходящей. В 2016-м его фотография была продана в Марракеше за $3,4 тыс., что могло бы ознаменовать начало оживленного вторичного рынка. Однако все последующие предложения потерпели неудачи. Ни участие в выставке Documenta 14 в Берлине в 2017 году, ни присутствие в публичных коллекциях, таких как собрание Mu.ZEE в Остенде, не привлекали участников торгов.

Дмитрий Буткевич