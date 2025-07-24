Путин подписал закон, устанавливающий нулевой НДС на перевозки по ВСМ

Президент России Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». В одном из пунктов новой редакции говорится об установлении нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Федеральным законом в перечень операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, включаются операции по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также услуг по организации такой перевозки»,— следует из справки государственно-правового управления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ПАО «КАМАЗ» поставит «Нацпроектстрою» технику на 3,7 млрд руб. для строительства ВСМ.

Дарья Астанина