ПАО «КАМАЗ» поставит «Нацпроектстрою» технику на 3,7 млрд руб. для строительства ВСМ

ПАО «КАМАЗ» поставит ГК «Нацпроектстрой» более 400 единиц спецтехники на сумму более 3,7 млрд руб. для работы на объектах строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

До конца текущего года мощности холдинга «Нацпроектстрой» будут усилены 149 отечественными самосвалами, более чем 50 бетоносмесителями, а также топливозаправщиками, седельными тягачами, поливомоечными машинами и вахтовыми автобусами. Как отметил гендиректор ГК Алексей Крапивин, сложные природно-климатические условия, характерные для территорий, по которым будет проходить ВСМ, требуют особой надежности техники и оборудования, привлеченных к работам. Господин Крапивин также добавил, что к работам на объектах магистрали холдинг планирует привлечь около 40 тыс. специалистов.

«Мы готовы поставить необходимую спецтехнику и оказать содействие в реализации этого важного для страны проекта. Уверен, что консолидация усилий ведущих российских компаний позволит в короткие сроки достичь приоритетные цели в рамках строительства первой в стране высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург»,— отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезда «Сапсан» могут перебросить на маршруты в Минск и Воронеж после запуска ВСМ.

Дарья Астанина