Выручка и прибыль Tesla продолжают падать

Во втором квартале выручка корпорации Tesla упала на 12%, составив $22,5 млрд. Еще сильнее сократилась выручка ее основного подразделения по производству электромобилей — на 16%. Чистая прибыль компании также упала на 16%, до $1,17 млрд. Как сообщалось ранее, по итогам второго квартала Tesla продала 384 тыс. электромобилей — на 13,5% меньше, чем годом ранее.

В последнее время Tesla сталкивается с различными проблемами — продажи ее автомобилей в большинстве регионов падают, среди причин этого как политическая деятельность и высказывания основателя Tesla Илона Маска, вызвавшие недовольство многих покупателей, так и устаревание модельного ряда компании, а также усиление конкуренции с китайскими производителями. В первом квартале ее выручка и прибыль также упали. «Восприятие генерального директора Илона Маска уничтожило блеск того, что раньше воспринималось как популярный и растущий автомобильный бренд. Это является серьезной угрозой для роста Tesla, потому что значительная часть потенциальных клиентов отравлена восприятием его как токсичного бренда, неотделимого от своего главы»,— считает аналитик компании Forrester Дипанджан Чаттерджи.

После публикации отчетности акции Tesla на внебиржевых торгах подешевели на 6%. С начала года они упали почти на 18%.

Яна Рождественская