Убийце четырех студентов в США дали пожизненный срок

Суд штата Айдахо приговорил к пожизненному заключению 30-летнего американца Брайана Кобергера за убийство четырех студентов Университета Айдахо. Если бы Кобергер не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, его приговорили бы к смертной казни. Об этом сообщает NBC New.

Убийство Мэдисон Моген, Кэйли Гонкалвес, Ксаны Кернодл и Этана Чапина произошло 13 ноября 2022 года. Как установило следствие, ночью Брайан Кобергер проник в арендуемое студентами жилье в городе Москоу (штат Айдахо) и боевым ножом зарезал трех девушек и молодого человека, когда те спали. Кобергер был задержан полицией в конце декабря 2022 года: на месте преступления были обнаружены следы его ДНК, на него также указывали данные мобильных звонков и уличных камер. На момент преступления Кобергер имел образование психолога и криминалиста, окончил аспирантуру и работал над диссертацией по криминалистике в университете штата Вашингтон. Кампус университета, где он жил, находится всего в 13 км от места преступления в Москоу.

Ни во время следствия, ни во время суда мужчина не раскрыл мотивов совершенного преступления. До начала июля 2025 года он не признавал своей вины в содеянном и передумал только тогда, когда стало понятно, что ему грозит смертная казнь. Он признал вину и отказался от возможных апелляций в будущем. Судья Стивен Хипплер приговорил Кобергера к четырем пожизненным срокам, добавил еще десять лет за ограбление и наложил штрафы на общую сумму $270 тыс.

Алена Миклашевская