Нижегородских производителей уличили в фальсификации молочной продукции

Россельхознадзор отозвал 10 деклараций о соответствии на молочную продукцию у нескольких нижегородских производителей. По данным надзорного ведомства, основными причинами для этого стали фальсификация состава, нарушения условий производства и несоответствие продукции заявленным стандартам качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в молочной продукции замену молочных жиров растительными (в твороге, сливочном масле, сметане, сырах), несоответствие микробиологических показателей (превышение уровня бактерий, дрожжей) и некорректную маркировку.

Среди производителей ранее уже лишавшиеся деклараций соответствия ООО «Молоко-К» (отозвано две декларации) и ООО «Бежин луг», у которого отозвали три декларации.

По всем фактам нарушения законодательства производителям молочной продукции объявлены предостережения.

Андрей Репин