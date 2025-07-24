Иркутская область стала лидером РФ по объемам лесовосстановления

По итогам первого полугодия 2025 года наибольший объем работ по компенсационному лесовосстановлению в стране выполнен в Иркутской области (3,6 тыс. га), Красноярском крае (1,3 тыс. га) и Амурской области (1,1 тыс. га). Об этом сообщил Рослесхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в минлесе Приангарья, в 2025 году в регионе планируется выполнить компенсационное лесовосстановление на площади 6,2 тыс. га.

Всего в первом полугодии 2025 года площадь проведенных работ по компенсационному лесовосстановлению в стране составила 15,9 тыс. га. В том числе, выполнены работы по лесоразведению на площади 0,7 тыс. га. Всего в 2025 году лесовосстановительные работы запланированы на площади свыше 50 тыс. га.

Михаил Кичанов