S7 вновь оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 привлекли к административной ответственности за овербукинг. По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно) перевозчику назначили штраф в размере 40 тыс. руб., сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, в мае этого года нескольким пассажирам было отказано в регистрации на рейс Иркутск — Санкт-Петербург «в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна».

В мае этого года S7 оштрафовали на 30 тыс. руб. за аналогичное нарушение при выполнении рейсов Иркутск — Владивосток, Новосибирск — Омск и Москва — Чита в январе-феврале.

Александра Стрелкова