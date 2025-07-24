Бойцы из Сибири освобождены из плена в результате обмена

Несколько сибиряков, попавших в плен во время специальной военной операции, были освобождены в ходе очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной. По данным иркутского губернатора Игоря Кобзева, в их числе пять жителей Приангарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

«Из Железногорска-Илимского, Ангарска, Тайтурки, Усолья-Сибирского, Зимы. Сейчас ребята находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Кроме того, данные об освобождении уроженца Томского района подтвердил губернатор Томской области Владимир Мазур.

По данным уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елены Зерняевой, на родину возвращаются из плена четверо жителей региона. Еще о четырех освобожденных (из Новокузнецка, а также Промышленновского, Яйского и Топкинского округов) сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Как писал «Ъ», по итогам прошедшего 23 июля в Стамбуле третьего раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о завершении обмена по 1,2 тыс. человек с каждой стороны.

Валерий Лавский