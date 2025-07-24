В Приангарье утвердили новый проект планировки ОЭЗ «Ворота Байкала»

Утвержден обновленный проект планировки территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ворота Байкала» на территории Байкальска Иркутской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Новый проект предполагает возведение причальных сооружений, строительство более 2 тыс. гостиничных номеров категории 3-5 звезд, а также благоустройство территории ОЭЗ. Его реализация планируется в два этапа. Первый — с 2025-го по 2030 год, второй — с 2031-го по 2035 год.

ОЭЗ «Ворота Байкала» создана в 2007 году, ее площадь составляет 768 га. Это крупнейший туристический кластер Восточной Сибири. На территории ОЭЗ зарегистрировано 28 резидентов, суммарный объем инвестиций — 15,4 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года в состав резидентов ОЭЗ «Ворота Байкала» вошли три новых резидента. В их числе — «Байкальсктуристгарант», «Байкальская сказка» и «Гостиничный сервис». Компании намерены до 2029 года построить гостиницы категорий 3 и 4 звезды, спа-комплекс и ресторан.

Александра Стрелкова