Россиянам стали реже ставить диагноз «алкоголизм»

В 2024 году 63 459 россиян впервые получили диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз». Это следует из данных Министерства здравоохранения, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Это меньше, чем в 2023 и 2022 году. В позапрошлом году такие диагнозы впервые за жизнь впервые поставили 67 023 россиянам, а в 2022-м — 67 725.

Также россияне все реже травятся алкоголем, следует из доклада Роспотребнадзора, с которым ознакомился «Ъ». За девять лет — с 2015 по 2024 год — количество острых отравлений снизилось на 40%. На 35% сократилось количество смертельных случаев. В 2024 году подавляющее число отравлений приходилось на совершеннолетних.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне стали злоупотреблять меньше и лучше».