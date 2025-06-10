Россияне стали злоупотреблять меньше и лучше

Россияне все реже травятся алкоголем. Об этом говорится в ежегодном докладе Роспотребнадзора. За девять лет число острых отравлений снизилось на 40%, а вызванных ими смертей стало меньше на 35%. Опрошенные “Ъ” врачи утверждают, что молодежь пьет меньше, чем старшее поколение, но предупреждают, что подростки все-таки могут «пробовать всякое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребназдор фиксирует, что россияне все реже пьют отраву

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Роспотребназдор фиксирует, что россияне все реже пьют отраву

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

“Ъ” продолжает изучать свежий доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году». Среди прочего ведомство сообщило, что с 2015 по 2024 год в России было зарегистрировано 408 тыс. «острых отравлений спиртосодержащей продукцией». Из них 27,3% закончились летальным исходом (111 381 случай). При этом налицо тенденция снижения числа как самих отравлений, так и смертей от них. В 2015 году показатель отравлений составлял 34,5 случая на 100 тыс. человек, а в 2024 году было зафиксировано всего 20,7 случая на 100 тыс.— снижение на 40%. Отравлений с летальным исходом за тот же период стало меньше на 34,7% (подробнее — см. графики).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Психиатр-нарколог, доктор медицинских наук Александр Бурцев подтверждает, что люди молодого и среднего возраста действительно стали меньше употреблять алкоголь. Тем не менее у определенной группы населения, преимущественно от 40 лет, уже сформировалась зависимость. Если она не лечится, рано или поздно это может привести к летальному исходу по нескольким причинам: «Либо речь идет об употреблении суррогатного алкоголя, либо мы имеем тяжелые формы наркологических расстройств. И очередной запой, очередное злоупотребление у таких пациентов приводит к летальным исходам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2024 году подавляющее число отравлений приходилось на совершеннолетних (90,3%, 27 тыс. случаев). Также было зафиксировано 1662 случая отравлений подростков от 15 до 17 лет (5,5%) и 1291 случай у детей до 14 лет (4,2%). «Здесь речь не идет о сформированной зависимости — дети взрослеют, собираются в компаниях, пробуют всякое»,— поясняет психиатр-нарколог клиники «Роса» Олег Пархоменко.

В докладе Роспотребнадзора также отмечается, что с 2015 года продажа алкогольных напитков снизилась на 6,3% на душу населения в год. Средний объем розничных продаж водки в 2024 году составил 5,2 л на человека в год. Выше среднероссийских показатели зафиксированы в Сахалинской области (11,6 л на человека в год), Карелии (11 л), Республике Коми (10,4 л), Магаданской области (10,2 л). При этом больше всего отравлений зафиксировано в Чувашской Республике, Самарской области, Алтайском и Красноярском краях.

Также Роспотребнадзор отчитался о ситуации с острыми отравлениями курительными смесями. За девять лет в стране было зарегистрировано 8042 таких случая, из них 237 — с летальным исходом. При этом 83,9% случаев приходится на совершеннолетних, еще 11,2% — на подростков (включая пять летальных исходов) и 4,9% — на детей до 14 лет (две смерти). В 2024 году было 53 отравления, одно из них закончилось смертью взрослого человека.

Наталья Костарнова