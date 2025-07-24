Несколько российских регионов подверглись атаке БПЛА

С 20:40 мск до 23:50 мск российские силы ПВО уничтожили 21 беспилотник армии Украины. Десять дронов сбили над Черным морем, девять — над Азовским, а два — над территорией Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаке подвергаются и другие регионы РФ. Под удар попал город Геническ в Херсонской области. Из-за упавших обломков БПЛА там начался степной пожар, заявил губернатор области Владимир Сальдо. По предварительным данным, пострадавших нет.

Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. Также угрозу атаки БПЛА объявили в Анапе и Новороссийске.