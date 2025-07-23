Макрон подал в суд на американскую активистку из-за заявлений о транс-переходе его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит подали в суд США иск на ультраправую активистку и блогершу Кэндис Оуэнс, пишет Financial Times. Она в своем подкасте заявила, что первая леди Франции — «на самом деле мужчина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

По данным издания, на 218 странице иска говорится, что госпожа Оуэнс обвиняется распространении «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов» о Бриджит Макрон. Блогерша утверждает, что жена президента Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

Также Оуэнс обвиняют в публикации фейков о том, что Эмманюэль и Бриджит Макрон являются кровными родственниками. Более того, активистка называла президента Франции «продуктом эксперимента ЦРУ» по контролю над сознанием людей.

10 июля Апелляционный суд Парижа оправдал блогеров, заявлявших о транс-переходе («Международное общественное движение ЛГБТ» признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России) Бриджит Макрон. Наташа Рей и Амандин Рой оправдали по 18 пунктам обвинения, выдвинутого женой президента Франции Бриджит Макрон и ее братом Жаном-Мишелем Тронье.