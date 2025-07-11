Во Франции оправдали блогеров, заявлявших о транс-переходе Бриджит Макрон

Апелляционный суд Парижа 10 июля оправдал Наташу Рей и Амандин Рой по 18 пунктам обвинения, выдвинутого женой президента Франции Бриджит Макрон и ее братом Жаном-Мишелем Тронье, сообщила газета Le Monde. В 2021 году девушки распространили в интернете информацию о том, что первая леди Франции в молодости перенесла операцию по смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бриджит и Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters Бриджит и Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters

По отдельным пунктам обвинения апелляция постановила, что если блогеры и заблуждались в своих заявлениях, то делали это «добросовестно», не преследуя целей кого-либо оклеветать. Никаких других объяснений суд пока не предоставил. «Наташа Рей: преследуемая, гонимая, осужденная. И, наконец, Наташа Рей оправданная»,— приводит издание слова адвоката девушки Франсуа Данглехана с выступления перед сторонниками после заседания суда.

В 2021 году на YouTube канале Амандин Рой вышло четырех часовое видео, где Наташа Рей, которую французская пресса называет «независимой журналисткой», рассказывала о «государственном обмане». В опубликованном ролике девушки показывали фотографии Бриджит Макрон и ее семьи и рассказывали об операции, которую госпожа Макрон, якобы перенесла. Они также заявили, что французская первая леди не является биологической матерью своим трем детям.

Теория, согласно которой брат первой леди Жан-Мишель Тронье не существует, а вернее и является самой Бриджит Макрон, появилась, по информации Le Monde, еще в 2017 году. Она основана на том, что он никогда не появлялся в публичном пространстве и что на своих детских фотографиях он похож на госпожу Макрон. Однако публичное внимание эта версия получила именно с подачи Наташи Рей и Аманды Рой — особенно, как пишет Le Monde, в США.

В первой инстанции суда в сентябре 2024 года суд признал Наташу Рей и Амандин Рой виновными и приговорил к штрафу в €500, а также к выплате моральной компенсации в €8 тыс. Бриджит Макрон и €5 тыс. ее брату Жану-Мишелю. Адвокат жены французского президента Жан Энночи заявил журналистам, что его подзащитные не согласны с решением апелляции.