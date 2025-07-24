Инвесторы гадают по ключевой ставке

Приближение заседания Банка России по ключевой ставке негативно сказалось на активности инвесторов на аукционах по размещению гособлигаций. Суммарный объем спроса оказался менее 160 млрд руб., что является минимумом с начала мая. При этом объем размещения сократился почти в два раза по сравнению с показателем недельной давности и составил лишь 107 млрд руб. Минфин немного сэкономил на премии по доходности ко вторичному рынку, негативное влияние на результаты аукционов оказали и размещения корпоративных бумаг, оттянувших часть спроса.

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В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, намеченного на ближайшую пятницу, активность инвесторов на аукционах по размещению гособлигаций заметно сократилась. Суммарный спрос на предлагаемые два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном составил около 160 млрд руб., что является минимумом с начала мая. При этом неделю назад объем спроса приближался к 240 млрд руб.

Минфин действовал довольно жестко, отсекая даже не самые агрессивные заявки. В итоге были размещены облигации на сумму 107 млрд руб., из которых на четырнадцатилетние ОФЗ пришлось 81,5 млрд руб. (65% от объема спроса и в два раза меньше, чем на предыдущем аукционе). При этом премия ко вторичному рынку была незначительная. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении длинного выпуска (средневзвешенная доходность — 14,47% годовых) премия составила 2 б. п., по восьмилетнему выпуску (14,18% годовых) — 4 б. п.

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Вместе с тем аналитики отмечают растущую концентрацию крупных сделок. «На первом аукционе на 17 крупнейших сделок с объемом 1–20 млрд руб. пришлось почти 87% от объема размещения, на втором аукционе доля десяти крупнейших сделок составила 95,1%»,— оценивает господин Ермак.

Снижение спроса на аукционах — это отражение чрезмерной переоценки рынка в преддверии заседания Банка России, отмечают эксперты. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев обращает внимание, что 14-летние ОФЗ еще неделю назад торговались с доходностью 14,8–14,9% годовых, тогда как к настоящему времени она составляет ниже 14,5% годовых.

«Произошедшее снижение доходности, вероятнее всего, объясняется слишком позитивными ожиданиями рынка относительно предстоящего заседания совета директоров Банка России, которые могут и не оправдаться»,— отмечает Егор Зиновьев.

По опросу «Интерфакса», большинство аналитиков ожидают снижения ставки на 200 б. п., до 18%, которое уже заложено в нынешние котировки госбумаг. Впрочем, ряд экспертов не исключают снижения ставки и на 100 б. п., и на 300 б. п.

Вместе с тем сохраняется высокая активность и в первом эшелоне корпоративного сектора. Руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко обращает внимание на то, что аукцион прошел на фоне крупного размещения корпоративного долга, которое могло оттянуть часть спроса. В среду «Атомэнергопром» закрыл книгу заявок на пятилетние облигации объемом 50 млрд руб. и при ставке купона 14,35% годовых. При этом спрос, по словам собеседников “Ъ” на рынке, многократно превысил объем предложения и мог оттянуть часть спроса на ОФЗ.

200 базисных пунктов, до 18%, составит снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, по прогнозу аналитиков, опрошенных «Интерфаксом»

Дальнейшая динамика доходности на рынке гособлигаций будет зависеть от решений Банка России по ставке и итоговых комментариев. По словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, рынок ориентирует размер ключевой ставки на конец текущего года на уровне 15%, что уже заложено котировками госдолга. В таких условиях дальнейшего бурного роста котировок аналитики не ждут. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев даже не исключает некоторой краткосрочной коррекции в ценах ОФЗ по факту самого заседания: ряд спекулятивно настроенных игроков могут зафиксировать прибыль. «В ближайшие недели кривая ОФЗ сохранит свой текущий плоский вид в диапазоне 13,5–14,5% годовых»,— оценивает господин Васильев.

Позитивная реакция рынка возможна только в случае сверхмягкой риторики регулятора и смены фокуса от проинфляционных рисков к опасениям относительно «жесткой посадки» экономики. Однако такой вариант вряд ли возможен на ближайшем заседании. «ЦБ скорее предпочтет дождаться сентября, когда будет ясность относительно наиболее проинфляционного фактора — урожайности в сельском хозяйстве»,— резюмирует господин Евстифеев.

Виталий Гайдаев