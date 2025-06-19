Банки одолжили государству оптом

Высокий спрос на гособлигации со стороны крупных банков позволил Минфину привлечь на последних аукционах ОФЗ рекордный с марта объем средств. В итоге эмитент смог досрочно выполнить квартальный план по заимствованиям, установленный в размере 1,3 трлн руб. Ведущую роль в размещениях занимают крупнейшие банки, выставляя заявки на десятки миллиардов рублей. В целом инвесторы ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и потому все охотнее покупают длинные облигации, причем не только государственные, но корпоративные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аукционы по размещению гособлигаций 18 июня прошли при повышенном интересе инвесторов. Совокупный объем спроса составил почти 350 млрд руб., что более чем на 100 млрд руб. выше показателя предшествующей недели и третий по величине результат с начала года. Суммарный объем размещения составил 195 млрд руб., что является четвертым результатом в этом году. С учетом дополнительных размещений после аукционов Минфин смог второй раз подряд досрочно выполнить квартальный план по заимствованию, который был установлен в размере 1,3 трлн руб.

Как и в начале года, возросший интерес инвесторов к госдолгу связан с ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России. В начале июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%, но дал умеренно жесткий сигнал о возможности ее повышения, в случае если инфляция возобновит свой рост. Пока Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции на 2025 год в размере 7,6%, но не исключило возможность ее снижения ниже 7% при сохранении текущей динамики. «Рыночные ожидания по ключевой ставке концентрируются в диапазоне 16–18% на конец 2025 года и 11–13% к концу 2026 года. Это подразумевает перспективу значительного ценового роста, особенно на среднем и дальнем участках кривой доходности ОФЗ»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Однако в отличие от первого квартала основными покупателями ОФЗ-ПД выступили крупнейшие системно значимые банки, активность которых начала расти еще в апреле. Согласно июньскому обзору рисков финансовых рынков ЦБ, в мае доля банков составила 70,9% против 66,3% в апреле и 43,4% в марте. В июне доля банков, особенно системно значимых, может еще вырасти, о чем говорит большое количество крупных заявок объемом свыше 10 млрд руб. «Учитывая спрос на аукционах, здесь присутствовали разные классы инвесторов — и СЗКО, и УК, и НПФ. Но основной вклад дали крупнейшие банки, о чем говорит их размер, которые на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки стали охотнее покупать ОФЗ-ПД»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко. «На первом аукционе на 26 крупнейших сделок объемом свыше 1,5 млрд руб. пришлось почти 95% от объема размещения, на втором аукционе доля 12 крупнейших сделок составила 93,3%»,— оценивает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Спрос на облигации с фиксированным купоном сохраняется и в отношении корпоративных выпусков. Как отмечает Сергей Чернышенко, все последние размещения корпоративных облигаций проходили с существенной переподпиской. В частности, 18 июня завершилось техническое размещение десятилетних облигаций РЖД объемом 40 млрд руб., на треть превысившее первоначальный ориентир. При этом ставка купона составила 15,9% годовых против 16,55% годовых, на которые эмитент ориентировал в начале сбора заявок.

В сложившихся условиях, как считают аналитики и портфельные управляющие, выполнение Минфином планов по заимствованиям во втором полугодии становится проще. Вдобавок к этому эмитент сможет и дальше снижать стоимость привлекаемого финансирования. «С учетом текущих ожиданий по ключевой ставке потенциал снижения доходностей среднесрочных ОФЗ до конца года составляет 100–150 базисных пунктов (б. п.), до 13,5–14% годовых, по дальним выпускам — 50–100 б. п., до 14–14,5% годовых»,— оценивает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев