Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега Иордана

Кнессет одобрил декларацию о распространении суверенитета Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. 71 депутат проголосовал «за», и 13 — «против», сообщает The Jerusalem Post.

Согласно тексту документа, эти территории Западного берега Иордана считаются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа». Установление на этих землях израильского суверенитета поможет стране «укрепить еврейское присутствие на родине и защитить своих граждан», передает газета.

В издании отметили, что голосование не повлекло за собой никаких изменений в законе и несло чисто декларативный характер. Ее авторами выступили депутаты Смиха Ротман от Партии религиозных сионистов, Дан Иллоуз от «Ликуда» и Лимор Сон Хармелех от «Оцма Йегудит».

Израильская армия продолжает работать в штатном режиме и нацелена исключительно на борьбу с террористической угрозой на территории Иудеи и Самарии, сообщил «Ъ» пресс-секретарь ЦАХАЛа Анна Уколова. Израильская армия действует в рамках тех решений, которые принимает правительство.

Согласно израильскому закону, территория Западного берега Иордана, за исключением Восточного Иерусалима, находится под «временной военной оккупацией». Израиль никогда не объявлял о буквальной аннексии Западного берега Иордана. Однако страна продолжала заселять регион своим населением с победы в Шестидневной войне в 1967 году.

18 июля канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и предостерег его от дальнейшей аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Западный берег Иордана — одна из двух частей Палестины, признанной большинством стран мира. С 1995 года территорию контролирует Палестинская национальная администрация (ПНА). Лидер ПНА Махмуд Аббас ранее заявлял о претензии этого палестинского самоуправления на сектор Газа, где в скором времени может сложить оружие группировка «Хамас».

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