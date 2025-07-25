У Ярика Катаева будет лекарство!

18 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Таврида» мы рассказали историю одиннадцатилетнего Ярика Катаева из Севастополя («Уравнение со всеми известными», Оксана Пашина). У мальчика острый лимфобластный лейкоз, его организм плохо откликается на химиотерапию. Единственный способ спасти Ярика — провести пересадку костного мозга. Но сначала нужно закрепить ремиссию, для этого требуется дорогое лекарство, которого нет в больнице. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 475 378 руб.) собрана. Родители Ярика благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 18 июля 8860 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Таврида», «Вятка», «Нижний Новгород», «Орел» и еще 131 регионального СМИ—партнера Русфонда, а также 34 компании исчерпывающе помогли 45 детям, собрано 36 164 915 руб.