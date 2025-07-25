Витрувианская Алена

Алена Мохначева живет с мамой, папой и девятилетней сестренкой в Саратове. Неплохо живут, но трудно. Папа — водитель, разъезжает по стране, зарабатывает изо всех сил. Мама работать не может: ухаживает за младшей сестрой, у которой диабет. Все эти обстоятельства жизни как будто давят Алене на плечи — и вот уже четыре года спина у девочки гнется. У Алены сколиоз, искривление позвоночника самой тяжелой, 4-й степени. Как бы вопреки этому искривлению, протестуя против него, Алена занимается рисованием и архитектурой, готовится поступать в колледж. На бумаге и в компьютере учится строить мир пропорциональный, ровный, правильный — не такой, как она сама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена уже прошла семь кругов ортопедического ада: до изнеможения делала специальную гимнастику, сутками носила жесткий корсет

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алена уже прошла семь кругов ортопедического ада: до изнеможения делала специальную гимнастику, сутками носила жесткий корсет

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Вы же помните «Витрувианского человека»? Рисунок Леонардо да Винчи, на котором человеческая фигура вписана в круг и квадрат и наглядно демонстрируются пропорции человеческого тела?

Так вот, у Алены все не так. В художественной школе ей преподают «Витрувианского человека», но Алена-то видит, что ее тело устроено не так, как расчертил да Винчи.

Этот свой рисунок великий Леонардо снабдил еще и подписями. Правда, почему-то он писал справа налево и в зеркальном отражении, но прочесть можно: «Ступня — четыре ладони, локоть — шесть ладоней…» Это правда, эти пропорции верны и для Алениного тела.

Но вот Леонардо пишет: «Длина раскинутых рук равна росту человека». А вот это — нет! Это витрувианское правило на Алену Мохначеву не распространяется. Длина ее раскинутых рук значительно превышает рост. Да к тому же и руки не получается раскинуть так горизонтально, как показано на классическом рисунке.

Все началось, когда Алене было одиннадцать. Мама заметила, что девочка сильно сутулится, и повела Алену в поликлинику к ортопеду. Врач сказал, что начинается сколиоз, и предписал то, что обычно предписывают в подобных случаях,— гимнастику, массаж, следить за осанкой.

Для спасения Алены Мохначевой не хватает 764 029 рублей Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Алены прогрессирует искривление позвоночника, грудопоясничный сколиоз достиг самой тяжелой, 4-й степени. Консервативное лечение не дало желаемого результата. В дальнейшем деформация позвоночника будет только нарастать, это грозит развитием неврологических осложнений, сердечно-сосудистой недостаточности. Алене необходимо хирургическое лечение с установкой динамической системы коррекции позвоночника. Такая операция позволит избежать осложнений, сохранит подвижность позвоночника, значительно ускорит восстановление, качество жизни девочки заметно улучшится». Стоимость операции 2 285 029 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 500 000 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 764 029 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алену Мохначеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Алены — Надежды Сергеевны Мохначевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алена старалась, но в случае с этими девичьими сколиозами никакие старания не помогают. Мы в Русфонде каждый год видим таких девочек, которые по одному и тому же маршруту проходят все эти семь кругов ортопедического ада, пока наконец не находят московскую клинику, где им делают щадящую операцию, прикрепляют к позвоночнику гибкие тросики — и спина расправляется.

Алена семь кругов ортопедического ада уже прошла. Делала специальную гимнастику. Носила специальный корсет не менее 21 часа в сутки. Ходила к нефрологу, чтобы подтвердить, что из-за искривления позвоночника опустилась и плохо работает почка. Начала задыхаться, потому что кривой позвоночник сдавливает легкие. Привыкла к головным болям, потому что голова плохо снабжается кислородом. Научилась делать уроки лежа, потому что заниматься сидя нет никаких сил. Посетила врачей, которые ей предложили выпрямить позвоночник хирургически, прикрутив к нему негнущийся железный штырь…

И наконец Алена с мамой нашли клинику в Москве. Там доктор объяснил, что сколиоз будет только прогрессировать, что проблемы с внутренними органами будут только нарастать, что никакие корсеты уже не помогут. Нужна операция с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering): к позвоночнику прикрепляют динамическую конструкцию — тросики-корды, которые распрямляют позвоночник, но позволяют ему двигаться, как движется позвоночник у здорового человека. Операция не предполагает рассечения крупных мышц спины, и поэтому швы заживают быстро. И уже через пару месяцев…

Тут, правда, надо сказать, что операция дорогая. Стоит больше двух миллионов рублей. Это непостижимая сумма для семьи Мохначевых, но опять есть хорошие новости: один из постоянных партнеров Русфонда уже выразил готовность частично оплатить Аленину операцию. Мы ведь сможем собрать остальную сумму! И всего через пару месяцев…

Всего через пару месяцев 15-летняя Алена Мохначева, будущая художница и архитектор, подойдет к зеркалу, раскинет руки и идеально впишется в круг и в квадрат, как показано на знаменитом рисунке Леонардо.

И дышать станет легко. И голова перестанет болеть. И уйдет привычная уже тянущая боль в области почек. И хроническая усталость тоже уйдет.

И длина раскинутых рук будет равна росту.

Инна Кравченко, Саратовская область