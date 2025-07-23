Сделок с офисами в Москве станет в этом году заметно меньше

По итогам первой половины 2025 года совокупный объем сделок с офисной недвижимостью в Москве снизился на 14% год к году, до 673 тыс. кв. м, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Заметнее всего — на 30% год к году — снизилось число сделок по аренде площадей в столичных бизнес-центрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В то же время объем сделок по купле-продаже офисной недвижимости в январе—июне текущего года, напротив, увеличился на 41%. Этому способствовали крупные приобретения, например, покупка ЛУКОЙЛом 50 тыс. кв. м в бизнес-центре AFI2B, Wildberries & Russ — 47 тыс. кв. м в офисном здании «Легион I» и Центральным университетом (входит в Т-Банк) — 28 тыс. кв. м в бывшем Центральном телеграфе на Тверской улице.

Тем не менее в CORE.XP прогнозируют снижение общего объема сделок к концу 2025 года на 44%, до 1,2 млн кв. м. Причиной этого являются дефицит доступного предложения и ограниченные объемы нового строительства.

София Мешкова