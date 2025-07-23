СМИ: Баку и Ереван согласовали открытие транспортного коридора с участием США

Армения, Азербайджан и США согласовали меморандум о создании Зангезурского коридора, который будет находиться под управлением частной американской компании. Об этом сообщило испанское издание Periodista Digital со ссылкой на источники. Изначально при обсуждении этого маршрута предполагалось, что контроль за транспортным сообщением будет осуществлять Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Resul Rehimov / Anadolu / Getty Images Фото: Resul Rehimov / Anadolu / Getty Images

Periodista Digital ссылается на документ, с которыми журналистам удалось ознакомиться при помощи неназванных представителей армянской диаспоры из Франции. Утверждается, что меморандум предусматривает создание коридора протяженностью 42 км, который должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. В документе маршрут назван «мостом Трампа».

По данным Periodista Digital, коридор будет использоваться частной компаний из США, при этом Армения сохраняет суверенитет над Сюникской областью Армении.

Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. При этом армянские власти позднее отвергли логику «коридора», поскольку в таком случае часть территории страны окажется под контролем третьей стороны. Ереван предлагал транспортный проект, в рамках которого вся инфраструктура будет под контролем стран, через которые она проходит. Источник Middle East Eye говорил, что передать управление коридором частной компании предложила Турция.

Лусине Баласян