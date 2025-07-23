Экспорт российского пива вырос на 26% в I полугодии

По итогам I полугодия Россия экспортировала 92 тыс. т пива на сумму $47 млн. Объем поставок увеличился на 26% по сравнению с показателем того же периода 2024 года, сообщил «Агроэкспорт».

По итогам прошлого года Россия произвела 9,1 млрд л пива и вышла на пятую строчку в рейтинге мировых производителей от немецкой компании BarthHaas. Главной пивоваренной державой является Китай с объемом производства 34,1 млрд л. Далее идут США (18,4 млрд л) и Бразилия (14,7 млрд л). При этом относительно результатов 2023 года все лидеры рейтинга снизили объемы производства. Рост отмечен у Мексики, занявшей четвертую строчку, — страна произвела 14,5 млрд л, прибавив 2% с 2023 года.

В России показатель вырос на 9% (740 млн л), причем отечественным пивоварам удалось вытеснить из топ-5 Германию, где произвели 8,4 млрд л. Общемировой объем производства составил 187,5 млрд л. Германия, тем не менее, стала лидером по объему площадей, засеянных хмелем.

Российская «Пивоваренная компания "Балтика"», согласно отчету BarthHaas, заняла 12-е место в рейтинге мировых компаний-производителей пива.