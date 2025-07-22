Россия обогнала Германию по производству пива

Россия в 2024 году заняла пятое место по производству пива в мире, обогнав Германию. Об этом сообщило агентство Handelsblatt со ссылкой на отчет крупнейшего в мире поставщика хмеля Barth-Haas.

По данным отчета, производство пива в России выросло примерно на 9% и составляет 9,1 млрд л. В Германии объемы снизились на 1%, до 8,4 млрд л. Управляющий директор Barth-Haas Томас Райзер увеличение производства в России тем резким сокращением импорта пива.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Китай с 34 млрд л, второе — США с 18 млрд л. На третьей и четвертой строчках оказались Бразилия и Мексика с 14,7 и 14,5 млрд л соответственно. Мировое производство пива в 2024 году упало до 187,5 млрд л.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за первое полугодие производство пива в России увеличилось на 3,7% — до 455,07 млн дал. Увеличение произошло на фоне значительного спада выпуска крепкого алкоголя — за те же шесть месяцев этого года — на 16,1%, до 73,89 млн дал.

Подробнее о росте производства напитков брожения — в материале «Забродивший минимум».