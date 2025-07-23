«Работы группового проекта очень разные и по настроению, и по интонации»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие смыслы передает экспозиция в Artstory.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artstory Фото: Artstory

Выставочный проект «За дверью в лето» в столичной галерее Artstory предлагает задуматься о том, что для нас значит отпуск, летний отдых вообще, но не только в плане вокзалов-чемоданов и смены пейзажа. Скорее речь о том, как посмотреть по-новому, что мы на время оставляем. И на себя в том числе — на наши эмоции, воспоминания и личные сдвиги. Любопытное замечание, встретившееся у коллег, обсуждавших смыслы проекта: на выставке кажется, будто с летом мы уже прощаемся. Это вполне закономерное ощущение. Наше северное лето — «карикатура южных зим» — ускользающая, эфемерная субстанция.

Работы группового проекта, в котором участвуют 19 современных авторов, очень разные и по настроению, и по интонации. Есть спокойные, почти медитативные, есть с неожиданными и яркими образами. Особенно запомнились «Парадка» Ивана Коршунова — покосившийся фасад деревенского дома с характерными оконными рамами и дверью со вставленным стеклом; «Замок» и «Цепь» на закрытой, забитой старой деревянной двери в исполнении художника Александра Колганова; «Окно» поезда «Махачкала—Москва» Семена Агроскина. От шумного вокзала до вечно переполненного аэропорта, от тихой деревни до пляжа в Монако, от распахнутого чемодана до дальней дороги — в большом зале галереи сосредоточена квинтэссенция всей экспозиции, здесь сконцентрирована сама идея путешествия, его процесса и альтернативной реальности.

Выразительная атрибутика летнего отдыха нашла выражение и в новом костюме для купания, и в подборке книг, скачанных в дорогу на электронный носитель, и в пестром зонтике, сдуваемом морским ветром, и в гладкой линии горизонта, идеальной и всегда недостижимой. Все это призвано помочь отыскать в памяти важные и ценные воспоминания. Изменения, которые переживает человек, находясь вдали от дома, от привычного, рутинного, происходят из-за обретенного опыта и эмоций. Трансформация эта не моментальная, это плавный переход, воплощением которого в выставочном пространстве галереи является коридор. Он связывает большой зал с двумя малыми, где исследуются эмоциональные состояния до и после трансформации.

Дмитрий Буткевич