Renault отчиталась о нулевом росте продаж

Продажи Renault Group по итогам второго квартала выросли всего на 0,1% по сравнению с прошлым годом, несмотря на запуск новых моделей. Статистику концерну испортило серьезное падение спроса на коммерческие автомобили. За первую половину года Renault Group реализовала 1,17 млн автомобилей, следует из отчета концерна. Это на 1,3% лучше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ключевыми для концерна являются продажи бренда Renault и спрос на автомобили в Европе. Так, продажи автомобилей Renault выросли за полугодие на 2,7%, до 808,4 тыс. Однако рост наблюдался только у легковых автомобилей бренда — на 12,2%, в то время как спрос на легкие коммерческие авто рухнул на 22,8%.

Европейский автомобильный рынок по итогам первых шести месяцев просел на 1%, однако французскому концерну удалось добиться в Европе роста продаж на 5,4%, до 708,6 тыс. реализованных автомобилей. Но опять же исключительно за счет легковых авто. Рынок коммерческих автомобилей в Европе упал на 13% по итогам полугодия, а результат Renault Group в этом сегменте оказался еще хуже — падение на 29%.

Кирилл Сарханянц