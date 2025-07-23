Турция и Великобритания подписали меморандум по истребителям Eurofighter Typhoon

Турция и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, в котором изложили условия для заключения соглашения о поставках истребителей Eurofighter Typhoon Анкаре. Об этом сообщает Минобороны Турции. Как заявил глава турецкого военного ведомства, соглашение приближает страны к заключению всеобъемлющего экспортного соглашения.

«Министры обороны подписали сегодня совместный меморандум о взаимопонимании,— говорится на странице турецкого военного ведомства в X. — Этот документ формализует отношения между двумя странами и приближает их к всеобъемлющему соглашению по Typhoon».

Министры обороны Турции и Великобритании Яшар Гюлер и Джон Хили подписали соглашение в ходе встречи на полях 17-й Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. В турецком внешнеполитическом ведомстве уверены, что одобрение закупок Eurofighter Typhoon Анкарой «положит начало новой эре поддержки оборонной промышленности двух стран посредством взаимных закупок ведущего мирового оборудования».

Как сообщили в турецком Минобороны, на переговорах коллеги также «подтвердили прочность турецко-британского партнерства и подчеркнули важность давнего оборонного сотрудничества двух стран». Речь идет как о сотрудничестве в рамках НАТО, так в оборонной промышленности и сфере безопасности.

Турция уже несколько лет ведет переговоры о покупке самолетов Eurofighter Typhoon, которые производятся консорциумом компаний из Германии, Великобритании, Италии и Испании. Консорциум представлен компаниями BAE, Airbus и Leonardo, каждая из которых как производит как отдельные компоненты, так и осуществляет финальную сборку машин на своих заводах. Для начала экспорта поставки Eurofighter Typhoon нуждаются в одобрении всех стран-производителей.

Анастасия Домбицкая