Итальянский банк UniCredit получил рекордную прибыль

Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам второго квартала составила €3,3 млрд. Это лучший показатель в истории компании для этого периода года. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 24,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Результаты второго квартала оказались значительно лучше консенсус-прогноза аналитиков, предоставленного ранее самим UniCredit. Эксперты ожидали, что чистая прибыль группы составит €2,5 млрд.

Учитывая столь удачный второй квартал, UniCredit повысил прогноз по прибыли на весь 2025 год — с €9,3 млрд до €10,5 млрд. Кроме того, компания объявила, что до конца 2027 года выплатит акционерам порядка €30 млрд — не менее половины в качестве дивидендов, а остальное в ходе обратного выкупа акций.

Помимо публикации финансовых результатов UniCredit также заявил, что прекращает попытки купить итальянский банк Banco BPM. Предложение о покупке UniCredit сделал в ноябре 2024 года, оценив конкурента в €10 млрд. Однако руководство BPM сочло эту сумму недостаточной.

В апреле нынешнего года UniCredit улучшил условия предлагаемой сделки, повысив оценку BPM до €15,4 млрд. Однако в переговорный процесс вмешалось правительство Италии, выступив против сделки под предлогом угрозы национальной безопасности. Переубедить итальянские власти UniCredit так и не удалось.

Кирилл Сарханянц