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Коммерсантъ FM
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UniCredit хочет приобрести Banco BPM за €10 млрд

UniCredit сделал предложение Banco BPM о покупке всех его акций за €10,1 млрд. По плану акционеры миланского банка получат 0,175 новой акции UniCredit за каждую принадлежащую им акцию. Таким образом, каждая акция Banco BPM была оценена в €6,66. Если сделка состоится, UniCredit станет крупнейшим банком Италии по объему активов в управлении.

На фоне этой новости акции BPM взлетели на открытии торгов в Милане на 6,2%, однако затем цена бумаг скорректировалась. Сейчас котировки акций банка всего на 1,5% выше уровня закрытия торгов пятницы. А вот акции UniCredit теряют в цене около 3,5%.

Для UniCredit это уже вторая попытка крупного поглощения за последние пару месяцев. В начале сентября итальянский банк приобрел 9% акций Commerzbank, став вторым по величине акционером германского банка после правительства ФРГ. А в конце месяца объявил об увеличении своей доли с 9% до 21%. При этом UniCredit уже подал заявку об увеличении своей доли до 29,9%, что дало основания говорить о том, что итальянский банк, возможно, готовится к поглощению Commerzbank.

Однако правительство Германии сохраняет долю в 12% и выступает против поглощения Commerzbank итальянцами. Канцлер Олаф Шольц назвал действия UniCredit «неприемлемыми» и «недружественной атакой». Правительство Германии подчеркнуло, что «стратегия банка ориентирована на независимость».

Кирилл Сарханянц

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