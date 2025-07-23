Брянского вице-губернатора Симоненко допросили в Москве в качестве обвиняемого

Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ) заместителю губернатора Брянской области Николаю Симоненко, курировавшему строительство, и гендиректору ГКУ «Управление капитального строительства (УКС) Брянской области» Евгению Журе.

Оба были задержаны утром 22 июля сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователями СД, а вечером их доставили в Москву для проведения следственных действий. Утром в среду, 23 июля, обоих допросили уже в качестве обвиняемых. В ближайшее время следствие обратится в Мещанский суд Москвы с ходатайствами об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, господин Симоненко курировал строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной, а УКС выступало их заказчиком. Подрядчикам необоснованно, без фактической проверки количества и качества возведенных объектов, как считают в МВД, было выплачено 820 млн руб. Между тем более 40 подрядчиков выполнили свою работу с браком, некачественно, и изделия оказались непригодны для эксплуатации, считают правоохранители.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обороняй, но проверяй»

Олег Рубникович