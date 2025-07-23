Ярославский аэропорт сменил официальное название

Правительство Ярославской области изменило название аэропорта Туношна на «аэропорт Ярославля Золотое кольцо» в постановлении «О развитии авиаперевозок». Соответствующее постановление правительства подписал 18 июля исполняющий обязанности губернатора Денис Хохряков, документ был опубликован 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

О смене официального названия накануне объявил и губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии на телеканале «Россия-24». Новое название уже фигурирует на официальном сайте аэропорта. Между тем на сайте Росавиации в перечнях аэропортов федерального значения и международных аэропортов сохраняется старое название — Туношна. Под таким же именем воздушная гавань пока фигурирует и в официальных сообщениях федерального ведомства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аэропорт перешел под управление инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз». Планируется строительство новых пассажирских и грузовых терминалов.

Антон Голицын