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Ярославский аэропорт сменил официальное название

Правительство Ярославской области изменило название аэропорта Туношна на «аэропорт Ярославля Золотое кольцо» в постановлении «О развитии авиаперевозок». Соответствующее постановление правительства подписал 18 июля исполняющий обязанности губернатора Денис Хохряков, документ был опубликован 22 июля.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

О смене официального названия накануне объявил и губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии на телеканале «Россия-24». Новое название уже фигурирует на официальном сайте аэропорта. Между тем на сайте Росавиации в перечнях аэропортов федерального значения и международных аэропортов сохраняется старое название — Туношна. Под таким же именем воздушная гавань пока фигурирует и в официальных сообщениях федерального ведомства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аэропорт перешел под управление инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз». Планируется строительство новых пассажирских и грузовых терминалов.

Антон Голицын

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