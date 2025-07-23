На Дону в условиях режима ЧС собрано пять млн тонн пшеницы

Ростовская область к 23 июля собрала более пяти млн т пшеницы с двух млн га уборочных площадей. Урожайность составила 25,9 ц/га. Уборочная кампания 2025 года проходит в экстремальных погодных условиях. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», с начала уборки зерновых в рамках государственного мониторинга проведено свыше 50 тыс. исследований нового урожая. Специалисты изучили потребительские свойства более трех тыс. проб от объема в два млн т, что составляет 37% от валового сбора.

«Каждая проба исследована на 19 показателей, при этом класс зерна определяется по наихудшему показателю»,— пояснила заведующая лабораторией Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК Светлана Емельянова.

По данным лабораторных исследований, в отобранных пробах пшеницы зерно третьего класса составило 50%, четвертого класса — 33,7%, пятого класса — 16,2%. Продукции, не соответствующей требованиям ГОСТ, не обнаружено. Доля зерна третьего и четвертого классов к середине июля достигла 84% от обследованного объема.

«В пробах урожая третьего класса натура составила 730-844 г/л, массовая доля белка — 12,5-23%, число падения — 165-468 сек., индекс деформации клейковины — 58-102 ед. В пробах четвертого класса натура составила 710-828 г/л, массовая доля белка — 10,5-22%, число падения — 112-430 сек., индекс деформации клейковины — 80-85 ед.»,— прокомментировала «Ъ-Ростов» заведующая лабораторией.

Вся информация внесена в ФГИС «Зерно». Окончательную оценку качества зерна урожая 2025 можно будет дать после уборочной страды.

Валентина Любашенко