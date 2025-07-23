В Горно-Алтайске завершился финальный этап ралли «Шелковый путь»

Завершилось 15-е международное ралли «Шелковый путь», участники которого, стартовав в Иркутске, преодолели маршрут по территории России и Монголии. Спустя 11 дней и более 4,8 тыс. км команды финишировали в Горно-Алтайске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Первым дистанцию марафона прошел экипаж команды «Камаз-мастер» в составе пилота Антона Шибалова, штурмана Александра Куприянова и механика Даниила Телепова. Они одержали победу в зачете грузовиков. Экипаж Дмитрия Черкесова и Владимира Простакова (Can-Am) занял первое место в зачете внедорожников, а также мотовездеходов Т3. В категории Т1 первую позицию завоевали Павел Андреев и Глеб Мокеев (404 Racing Team).

Всего на старт гонки вышел 101 экипаж, в ралли были представлены 15 стран, 85 городов и 58 регионов России.

Александра Стрелкова