Врио главы ЕАО Мария Костюк подала листы поддержки кандидата на выборах

Началась регистрация документов кандидатов на выборах губернатора Еврейской автономии. Первой документы, в том числе листы поддержки кандидата, представила врио губернатора Мария Костюк (выдвинута реготделением «Единой России»), сообщает 23 июля областной избирком.

Госпожа Костюк назвала свою «сенаторскую тройку» — кандидатуры на должность сенатора от исполнительной власти региона. В нее вошли замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова, ректор Института развития образования ЕАО Наталья Кузьмина и замгубернатора ЕАО Антон Акимов.

Избирательная кампания в регионе стартовала 9 июня. Круг претендентов на предстоящих в сентябре выборах главы региона составили девять выдвиженцев. Первым документы предоставил депутат Заксобрания и лидер реготделения «Справедливой России — За Правду» Владимир Дудин. ЛДПР на выборах представит координатор реготделения и депутат Заксобрания Василий Гладких. От КПРФ заявлен секретарь Биробиджанского горкома и депутат гордумы Александр Щербина. От «Новых людей» — индивидуальный предприниматель Владимир Потапенко. Партия «Родина» выдвинула председателя совета реготделения Сергея Антропенкова. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — директора областного центра соцобслуживания Елену Ворошилову. «Коммунисты России» — военного пенсионера Александра Крупского, а «Зеленые» — оптовика Дмитрия Ведерникова.

Выборы губернатора в ЕАО пройдут 12—14 сентября. Будет открыто 160 избирательных участков.

Дарья Балобанова, Биробиджан