Сегодня исполняется 65 лет двукратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира, заслуженному тренеру РФ по хоккею Вячеславу Быкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Быков

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Вячеслав Быков

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Слава! Я от души поздравляю тебя с красивой датой, которая отмечена гармонией, опытом и мудростью. Ты блестяще воплотил в жизнь то, для чего мы приходим в большой хоккей: выиграл с нашими командами главные турниры планеты, творил с партнерами шедевры и в итоге завоевал сердца болельщиков. Природный дар и челябинская закалка всегда выделяли тебя на льду, а характер не позволял ни минуты действовать вполсилы. Став тренером, ты остался верен себе. Но главное — навсегда вошел в историю отечественного спорта, вернув России титул чемпиона мира после 15-летнего перерыва — в Квебеке, да еще в год столетия хоккея. Сейчас у тебя другие заботы. Твой талант передан сыну, и вроде бы можно отойти от хоккейных дел. Но я уверен, что мыслями ты по-прежнему на льду, на лавке, рядом со своими товарищами. Сил тебе, удачи и новых побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»