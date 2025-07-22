ПСБ может построить новый стадион для ярославского ФК «Шинник»

Банк ПСБ может принять участие в строительстве нового стадиона для ФК «Шинник». Об этом губернатор Михаил Евраев сказал в ходе прямой линии на телеканале «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Шинник» Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что площадка стадиона «Шинник» в центре города, где команда выступает сейчас, рассматривается для размещения нового офиса банка в рамках релокации из Москвы. По словам губернатора, действующий стадион не соответствует современным нормам, а реконструировать его сложно и дорого.

«Мы перед собой ставим задачу сейчас выйти на строительство нового стадиона. И если у нас банк ПСБ примет активное участие в строительстве, финансировании нового стадиона, плюс еще нужны федеральные деньги, мы и своими поучаствуем, тогда мы то место, где находится сейчас стадион, можем подумать под банк или какое-то другое общественное пространство. Но только при условии строительства нового стадиона»,— сказал Михаил Евраев.

По словам губернатора, строительство новой футбольной арены предварительно оценивается в 12 млрд руб.

«Основное финансирование, мы предполагаем, ляжет на банк. Спасибо им огромное, что они готовы рассмотреть такой вариант, чтобы город получил новый современный стадион. Соответственно, эта площадка, которая сейчас находится в тяжелейшем состоянии, может стать современной»,— добавил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что решение о строительстве нового стадиона и офиса банка на месте «Шинника» пока не принято.

Антон Голицын