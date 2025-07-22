Некрупный бизнес отпустили на кредитные каникулы

Госдума приняла законопроект о праве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на кредитные каникулы на срок до полугода раз в пять лет. Предполагается, что закон заработает с 1 октября 2025 года. Максимальный размер кредита, по которому заемщики вправе обратиться за предоставлением им льготного периода, установит правительство. До этого момента для самозанятых физлиц он будет составлять 10 млн руб., для микропредприятий — 60 млн руб., для малых — 400 млн руб., а для средних — 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Каникулы» распространяются на кредиты и займы, выданные после 1 марта 2024 года, с рядом исключений. Во-первых, под нововведение не попадают договоры, заключенные с участием нескольких лиц как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора, во-вторых — договоры, заключенные с микрофинансовыми организациями. Также мера не будет действовать, если предмет залога уже выступает в том же качестве для исполнения других обязательств заемщика.

Помимо этого, право на льготный период не получат субъекты МСП, на которых не распространяется финансовая поддержка (речь идет о кредитных и страховых организациях, инвестфондах, ломбардах и др.).

При соответствии же кредита заявленным в документе критериям банк будет не в праве отказать заемщику в предоставлении льготного периода. На это время заемщики освобождаются от возврата средств по основному кредиту, им начисляются только проценты — они выплачиваются ежемесячно (средними предприятиями) либо включаются в тело кредита (для самозанятых, микро- или малых предприятий).

Проект был внесен в Госдуму летом 2024 года. Как отмечал глава Корпорации МСП Александр Исаевич, поддержка предпринимателей в форме предоставления им кредитных каникул способствует сохранению бизнеса и рабочих мест в «критической ситуации» (см. «Ъ» от 31 июля 2024 года). Правительству же нововведение вряд ли обойдется дорого: ожидается, что процентные ставки по кредитам продолжат снижение на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Предоставление подобных льготных периодов по уплате кредитов практиковалось в РФ и ранее. Впервые поводом для такого шага стала пандемия коронавируса в 2020 году, а впоследствии — нестабильная внутриэкономическая обстановка на фоне начала военной спецоперации на Украине в 2022 году.

Полина Попова