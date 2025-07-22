Госкомпании сняли кешбэк

Объем закупок госкомпаний у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), который власти наращивали в последние годы как для помощи сектору, так и для обеспечения закупок самих компаний с госучастием после ухода с рынка иностранных компаний, в первом полугодии 2025 года сократился на 8% год к году, до 3,8 трлн руб., хотя число поставщиков выросло на 4,4%, до 150 тыс. компаний. Причины — как общеэкономическое охлаждение спроса и торможение инвестиций, так и намерения государства сфокусировать средства на востребованных отраслях и технологиях, сохранив для «МСП в целом» регуляторный комфорт и простоту ведения бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом полугодии 2025 года компании с госучастием заключили с МСП-поставщиками более 428 тыс. договоров на 3,8 трлн руб., сообщила Корпорация МСП — хозяйствующий субъект Минэкономики, обеспечивающий доведение до сектора мер господдержки. При этом, как отметил вице-премьер Александр Новак, число субъектов МСП, с которыми госкомпании заключили договоры, по сравнению с первым полугодием 2024 года выросло на 6,3 тыс., до 150 тыс.— конкуренция малых поставщиков за доступ к закупкам госкомпаний растет. По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, первое место по объемам закупок заняла продукция обрабатывающих производств (более 1,3 трлн руб.) — речь идет преимущественно о поставках компьютерного, электронного, оптического и машинного оборудования, а также готовых металлических изделий, уточнили в корпорации.

Среди услуг лидируют закупки в области научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (209,1 млрд руб.), а также ИТ (170 млрд руб.).

Падение объема закупок объясняется замедлением темпов экономического роста и охлаждением спроса — так, еще по итогам первого квартала общая сумма закупок госкомпаний у МСП хоть и составила 1,8 млрд руб. против 1,6 млрд руб. годом ранее, в реальном выражении их прирост уже тогда фактически остановился (см. “Ъ” от 19 мая), начала тормозить и динамика капвложений, которые во многом реализуются через закупки госкомпаний. В Белом доме рассчитывают, что по итогам 2025 года объем закупок у МСП превысит 9 трлн руб., отметил господин Новак (9,6 трлн руб. годом ранее) — то есть проседание сохранится на нынешнем уровне или несколько выровняется. В частности, во втором квартале были законтрактованы закупки у МСП для нужд целого ряда инфраструктурных проектов, добавили в корпорации.

Правительство обязало компании с госучастием отдавать часть заказов малому и среднему бизнесу еще в 2015 году с целью поддержки и развития этого сектора. К 2022 году на фоне ухода из РФ иностранных фирм и ужесточения санкций квота МСП возросла с 18% до 25%, а мера стала распространяться на все государственные компании (см. “Ъ” от 14 июня 2024 года). В результате к концу 2022 года был зафиксирован рекордный на то время объем закупок госкомпаний у МСП — 7 трлн руб. (4,4 трлн руб. в 2021-м, см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года).

На первых порах эффективнее всего МСП удавалось замещать иностранные компании в части работ и услуг.

Закупки же у бизнеса ИТ-продуктов, программного обеспечения, технологий и разработок крупные компании наращивать не стремились (см. “Ъ” от 26 июня 2023 года). По итогам 2023 года ситуация изменилась: промышленную и высокотехнологичную продукцию закупать стали чаще, а общий объем сделок между госкомпаниями и МСП продолжил постепенно расти, почти добравшись до отметки в 8 трлн руб. (см. “Ъ” от 14 июня 2024 года).

Впрочем, уже во второй половине 2024 года власти пересмотрели подходы к поддержке малого и среднего бизнеса: в 2024 году правительство стало постепенно отказываться от безвозмездной и «широкой» помощи сектору, предъявив ему встречные требования по импортозамещению и концентрируя внимание на интересных самому государству проектах (см. “Ъ” от 13 июля 2024 года).

Полина Попова, Олег Сапожков