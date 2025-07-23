Тариф экологический

После предложения Минприроды в несколько раз повысить экосбор для электроники, светотехники и другой электронной продукции Минпромторг запросил у производителей товаров оценку влияния такого повышения. В отрасли уверяют, что повышение тарифов напрямую увеличит конечную стоимость техники и нагрузку на сам бизнес. А также сообщают, что сами утилизационные компании поднимают тарифы на 20%, поэтому рост пошлин от Минприроды должен быть экономически целесообразен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минпромторга, направленным 10 июля профильным ассоциациям в сфере электроники и микроэлектроники (18 организаций) с запросом информации от производителей электроники по затратам, понесенным в связи с уплатой экологического сбора. Ответ необходимо было представить 16 июля.

Согласно ФЗ «Об обращении с отходами производства и потребления», производители и импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно или путем заключения договора со специализированными организациями, либо оплачивая экологический сбор. Как сообщал РБК в начале июля, Минприроды предложило в 2,5–6 раз, в зависимости от категории, увеличить экосбор почти со всех товаров, в том числе электроники, светотехники, упаковки и так далее.

На 2024 год установлен норматив утилизации в размере 15%, в дальнейшем предлагается повышать тариф на 10% ежегодно, до 65% к 2029 году, уточнил представитель Минпромторга. «Экологический сбор, оплачиваемый организациями, рассчитывается умножением ставки экологического сбора на массу товаров и на разницу между установленным нормативом утилизации и значением массы отходов от использования товаров»,— пояснил он, добавляя, что ставка в 2025 году на электронные товары — 30 тыс. руб. за тонну.

Минпромторгом сейчас проводится работа по оценке влияния экологического сбора на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

В Минприроды сообщили, что запрос Минпроторга к ним не поступал, поэтому министерство не может его комментировать.

Величина утилизационного сбора в современных условиях требует аккуратной и детальной проработки и обсуждения с общественностью, говорит представитель ассоциации «Содружество производителей светотехники» (есть в рассылке). «Мы беспокоимся из-за роста квазисборов на бизнес в условиях сложной ситуации в экономике и, в частности, в отрасли»,—подчеркивает он.

Собеседник “Ъ” среди крупных производителей электроники считает, что экосбор является дополнительным налогом для компаний, что в конечном счете скажется на стоимости техники.

«Можно отметить, что из электроники при ее утилизации и так извлекают драгоценные металлы, которые в дальнейшем либо перепродаются, либо используются иначе»,— говорит он. Как сообщал “Ъ” в середине 2022 года, около 90% состава сдаваемой в утилизацию электроники распределяется на переиспользование АБС-пластика или драгоценных металлов (см. “Ъ” от 26 июля 2022 года).

6,3 триллиона рублей составит объем российского рынка электроники к 2030 году, по прогнозу Минпромторга от 2024 года.

Представитель производителя вычислительной техники «Аквариус» заявил, что повышение тарифов будет увеличивать расходы бизнеса, так как это заложено в конечную стоимость продукции. Также, говорит он, при вводе новых тарифов прогнозируется рост цен на экопереработку от утилизационных компаний на 20%. Среди других негативных факторов он назвал рост себестоимости продукции, снижение рентабельности бизнеса, рост поставок электроники серым импортом и возможное повышение цен для потребителя.

Любое увеличение налоговой нагрузки отражается на конечной стоимости продукции, подчеркивает представитель производителя электроники Fplus.

«Повышение ставок экосбора будет закладываться в цену и отразится на всех участниках производственной цепочки, даже если закупка отдельных компонентов для сборки будет осуществляться внутри страны»,— подчеркивает он, добавляя, что введение новых тарифов экосбора Минприроды должно быть экономически обосновано и их размеры необходимо согласовать непосредственно с участниками рынка.

Тимофей Корнев