Интернет-издание Baza

Медиапроект основан в январе 2019 года Никитой Могутиным, Анатолием Сулеймановым, Раулем Смыром и Александром Потаповым — бывшими сотрудниками изданий Mash и Life (входят в медиахолдинг АО «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова). Юридическое лицо проекта — ООО «4 кота» с уставным капиталом 10 млн руб., доли были разделены поровну между четырьмя учредителями.

Никита Могутин (основатель Telegram-канала Mash) занял должность главного редактора, он же обозначил девиз нового проекта: «Правда и эмоции». Гендиректором стал бывший заместитель Арама Габрелянова Анатолий Сулейманов.

В феврале 2019 года издание обзавелось веб-сайтом и приложением для смартфонов. Особенность проекта — оплачиваемый пользовательский контент: вознаграждение за эксклюзивный материал, присланный читателем, может достигать 30 тыс. руб. Издание также публикует собственные статьи в социальных сетях. Аудитория Telegram-канала — более 1,6 млн человек (ресурс включен в перечень Роскомнадзора).

Издание удостоено двух премий «Редколлегия»: в 2020-м за расследование убийства главы ДНР Александра Захарченко, в 2021-м — за материал «Дети ОПГ».

Весной 2022 года Никита Могутин объявил об уходе из издания, вышел из состава учредителей ООО «4 кота» и уехал из России. Главным редактором стал руководитель новостной службы Глеб Трифонов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «4 кота» в 2024 году составила 98,8 млн руб. при чистой прибыли 4,9 млн руб.