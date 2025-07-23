Губернатор Иркутской области идет на выборы под лозунгом «За Иваныча!»

В Иркутской области начал работу штаб общественной поддержки губернатора Игоря Кобзева («Единая Россия»), который баллотируется на второй срок. В состав сопредседателей штаба вошли десять человек — руководители промышленных предприятий и общественных организаций, а также представители бюджетной сферы. Слоганом стала фраза «За Иваныча!».

Как сообщили “Ъ” источники, близкие к руководству штаба, автором креатива является мэр города Черемхово, председатель Ассоциации муниципальных образований региона Вадим Семенов. По его информации, жители области якобы называют губернатора по отчеству — «Иваныч», что «говорит о многом и стоит дороже всех рейтингов».

Напомним, соперниками господина Кобзева выступают депутат Госдумы Сергей Левченко (КПРФ), первый заместитель главы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков (ЛДПР), депутат заксобрания Приангарья Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду») и два самовыдвиженца — Сергей Гагаркин и Александр Плескач. Для регистрации всем выдвиженцам необходимо в срок до 30 июля предоставить в избирком не менее 239 подписей муниципальных глав и депутатов в свою поддержку.

Предвыборный креатив стал появляться и в других регионах. Например, “Ъ” заметил на улицах Екатеринбурга плакаты с портретом врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и надписью «СВОй губер» (сокращенно от «специальная военная операция»). Правда, источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что расклейка не была согласована с избирательным штабом. По его словам, представители господина Паслера планируют подать жалобу в избирком, поскольку агитация не отвечает требованиям избирательного законодательства.

Влад Никифоров, Иркутск; Анна Капустина, Екатеринбург