Нижегородская корпорация развития обещает сдать две школы-долгостроя к 2026 году

Корпорация развития Нижегородской области рассчитывает завершить строительство школ на улице Космической в Нижнем Новгороде и на улице Клюквина в Дзержинске к концу 2025 года. Об этом замруководителя корпорации Вадим Жоган сообщил на заседании комитета заксобрания по градразвитию 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он напомнил, что ранее Корпорация взяла на себя роль генподрядчика по строительству этих школ после расторжения контракта с «АМТ-Групп». Вадим Жоган добавил, что уже вскрыты банковские гарантии прежнего подрядчика, перевод средств ожидается на следующей неделе. Также Корпорация заказала обследование и намерена в течение месяца заключить все договоры с субподрядчиками. Ожидается, что учебный процесс в этих школах начнется в январе 2026 года.

Всего Корпорация развития выступает концессионером по строительству 13 школ в Нижегородской области. Восемь из них уже достроили и открыли. В ноябре 2023 года открыли школы в Большой Ельне, третьем микрорайоне Кстова и рабочем поселке Виля городского округа Выкса. В сентябре 2024 года начали работу школы на улице Козерадского в Выксе, в микрорайоне Боталово-4 городского округа Бор, в поселке Дубенки Нижнего Новгорода (ЖК «Цветы») и в 12-м микрорайоне Арзамаса. В январе 2025 года открылась школа в деревне Анкудиновка Кстовского округа.

Еще три школы в Нижнем Новгороде достроены и пока проходят лицензирование. Их открытие запланировано на сентябрь 2025 года. Это учреждения на улице Украинской, в дереве Кузнечика и в жилом комплексе «Зенит».

В общей сложности построенные школы рассчитаны на 10,9 тыс. учеников.

Галина Шамберина